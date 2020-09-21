Правительство Бориса Джонсона объявит об ускорении перехода на электромобили этой осенью – это станет одним из направлений новой энергетической политики.

Великобритания готова ввести запрет на новые автомобили на ископаемом топливе уже с 2030 года (вместо 2040-го, как планировалось ранее), чтобы ускорить распространение электромобилей на британских дорогах.

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Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

"Ожидается, что правительство Бориса Джонсона объявит об ускорении перехода на электромобили этой осени – это будет одним из направлений новой энергетической политики, направленной на запуск восстановления экономики после пандемии коронавирус", - говорится в сообщение.

Отмечается, что правительство надеялось изложить свои планы уже на этой неделе, согласно источникам в энергетической и транспортной отраслях, но объявление будет отложен ближе к концу года через сосредоточенность на росте случаев коронавирус.

"Правительство ранее консультировалось о планах перенести крайний срок продажи новых загрязняющих окружающую среду автомобилей с 2040 на 2035 год. Теперь ожидается, что он займет более амбициозную позицию после заверений в том, что инфраструктура Британии будет готова справиться с переходом на электромобили", - подчеркивает издание.

Решение о прекращении продаж новых бензиновых и дизельных автомобилей к 2030 году поставило бы Британию впереди Франции, которая планирует так запрет с 2040 года и на один уровень с Германией, Ирландией и Нидерландами. Норвегия введет запрет в 2025 году.

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Автор: УНИАН