АЗС за выходные подняли цены на бензины и дизельное топливо.

В Украине крупные сети АЗС за выходные с 29 января по 1 февраля подняли цены на бензины и дизельное топливо в пределах 0,2-1 грн/л.

Об этом сообщили в Консалтинговой группе «А-95» со ссылкой на данные ежедневного мониторинга розничного рынка нефтепродуктов, сообщает Enkorr.ua.

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Средняя цена по стране бензина А-92 1 февраля составила 25,43 грн/л, А-95 подорожал до 26,47 грн/л, ДТ — до 25,86 грн/л. Таким образом, средний рост цен за выходные составил по Украине 53 коп./л.

«Овис» и ZOG подняли стоимость топлива на 0,94-1 грн/л. На 50 коп./л подняла цены сеть «Рур Груп».

Все виды топлива в сети WOG подорожали на 50 коп./л: А-92 — до 28,99 грн/л, А-95 — до 29,99 грн/л, ДТ — до 28,99 грн/л.

На станциях Glusco бензины и ДТ подорожали на 40 коп./л: А-92 — до 25,75 грн/л, А-95 — до 27,75 грн/л, ДТ— 26,75 грн/л. Топливо в сети Shell подорожало в среднем на 38 коп./л: А-92 – до 26,57 грн/л, А-95 – до 28,24 грн/л, ДТ – до 27,32 грн/л.

На заправках AMIC, «БРСМ-Нафта», UPG, «Параллель», SUN OIL, Motto, Mango и «Нефтек» цены на топливо выросли на 10-60 коп./л.

Крупнейшая консолидированная сеть группы «Приват» («Авиас», ANP, «Укрнафта» и др. – всего 1 540 станций) подняла цены на бензин и дизельное топливо на 1 грн/л.

Предыдущее подорожание

Розничные операторы 15 января повысили цены на бензины и дизельное топливо.

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Розничные операторы 19 января также повысили цены на бензины и дизельное топливо.

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Автор: УНИАН