Полтавская сеть «Автотранс» увеличила стоимость всех видов топлива на 50 коп./л.

Розничные операторы 18 января повысили цены на бензины и дизельное топливо.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы «А-95», сообщает Enkorr.

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В частности, «БРСМ-Нафта» в Киевской, Полтавской и Черкасской областях подняла цены на дизельное топливо на 10 коп./л, до 22,59-22,69 грн/л.

При этом в среднем по сети ДТ подорожало на 4 коп./л, до 22,58 грн/л. Цена бензинов на «БРСМ» осталась на прежнем уровне.

Полтавская сеть «Автотранс» увеличила стоимость всех видов топлива на 50 коп./л: А-92 подорожал до 25,98 грн/л, А-95 — до 26,98 грн/л, ДТ — до 25,48 грн/л.

«Автопорт» подняла цены на бензины и ДТ на 30 коп./л: «двойка» подорожала до 27,50 грн/л, «пятерка» — до 28,00 грн/л, ДТ — до 27,50 грн/л.

Такие сети как Motto, «Катрал» и «Татнефть-АЗС-Украина» подняли цены на топливо в пределах 5-90 коп./л.

Больше всех подорожал бензин на АЗС «Татнефть-АЗС-Украина», там топливо добавило в цене 87 копеек за литр.

Цены на АЗС на прошлой неделе

Розничные операторы 15 января повысили цены на бензины и дизельное топливо.

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Автор: УНИАН