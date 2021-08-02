В некоторых сетях цены достигли 17,5-17,7 грн/л.

Средняя стоимость автогаза в сетях АЗС Украины в течение июля выросла на 9,1%, или 1,39 грн/л, достигнув 16,72 грн, что является историческим рекордом.

Об этом свидетельствуют данные консалтинговой компании UPECO.

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Так, например, в сетях ОККО цены выросли на 1,5 грн/л, до 17,48-17,49 грн, WOG – на 1,7 грн/л, до 17,68 грн.

АЗС сети Glusco за июль повысили цену на 1,8 грн/л, до 16,75 грн. Также UPG корректировали цены в сторону увеличения – средняя цена увеличилась на 1,49 грн/л, до 16,79 грн. "БРСМ-Нафта" за месяц увеличила цену на 1,4 грн/л, до 16,88 грн. Avantage7 повысили цену автогаза в среднем на 1,37 грн/л, до 16,12 грн.

Отмечается, что подорожание вызвано ростом оптовых цен из-за резкого снижения импортных поставок в начале июля, ростом стоимости пропан-бутана в ЕС и на внутреннем рынке РФ – самого крупного экспортёра сжиженного газа в Украину.

Так, по словам импортёров, отгрузка ресурса июля производства "Роснефти" началась позднее на 10 дней. Некоторые игроки за месяц получили незначительные объемы от месячной номинации. Также, поставки газа в Украину в июле на 31,8% снизил "Лукойл".

Кроме того, в связи з введением санкций США и ЕС по отношению "Белнефтехиму" и нефтепродуктовой отрасли Беларуси, снизились объемы поставок з белорусских заводов и транзитные поставки автопартиями через Беларусь.

Цена автогаза в июле:

Средняя стоимость сжиженного газа в сетях АЗС в Украине с 9 по 16 июля 2021 года выросла на 30 копеек за литр, до 15,7 грн.

19 июля 2021 года стоимость автогаза в сетях АЗС Украины премиум-сегмента побила рекорд за всю историю наблюдения, достигнув 17,5 грн за литр.

Средняя стоимость сжиженного газа в сетях АЗС в Украине с 16 по 23 июля выросла на 94 копейки за литр - до 16,66 грн.

Автор: Игорь Орел