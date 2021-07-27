Продукт на станциях WOG подорожал на 10 коп./л - до 17,48 грн/л.

Средняя стоимость сжиженного газа в сетях АЗС Украины повысилась на 5 коп. за литр, достигнув 16,77 грн за литр, что является рекордом за всю историю наблюдений в нашей стране.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95", сообщает Enkorr.ua.

Читайте такжеВ Украине изменилась цена на автогаз

Сообщается, что на АЗС UPG и "Автопорт" стоимость автогаза выросла в среднем на 22 коп./л и 30 коп./л, до 16,75 грн/л и 17,30 грн/л соответственно. Продукт на станциях WOG подорожал на 10 коп./л, до 17,48 грн/л.

"Овис", BVS и "Катрал" подняли цены на 10 коп./л, до 16,49, 16,59 и 16,27 грн/л соответственно.

Сжиженный газ на станциях операторов "БРСМ-Нафта" и Motto подорожал в среднем на 22 и 8 коп./л, до 16,75 до грн/л и 16,71 грн/л соответственно.

Аналитики Консалтинговой группы "А-95" отметили, что средняя цена ресурса в размере 16,77 грн за литр является рекордной для Украины за всю историю наблюдения. Всего с начала июля цены выросли на 1,40 грн за литр, или на 9,5%.

Цена автогаза в июле:

Средняя стоимость сжиженного газа в сетях АЗС в Украине с 9 по 16 июля 2021 года выросла на 30 копеек за литр, до 15,7 грн.

19 июля 2021 года стоимость автогаза в сетях АЗС Украины премиум-сегмента побила рекорд за всю историю наблюдения, достигнув 17,5 грн за литр.

Средняя стоимость сжиженного газа в сетях АЗС в Украине с 16 по 23 июля выросла на 94 копейки за литр - до 16,66 грн.

Автор: Анна Бредихина