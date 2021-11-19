На АЗС OKKО и WOG стоимость автогаза выросла в среднем на 36 и 30 копеек за литр.

Средняя розничная цена автогаза за неделю 12-19 ноября выросла на 16 копеек, до 18,90 гривень за литр.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95", сообщает Enkorr.ua.

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На АЗС OKKО и WOG стоимость автогаза выросла в среднем на 36 и 30 коп./л, до 19,65 грн/л и 19,58 грн/л. Автогаз на станциях "Параллель" подорожал на 34 коп./л, до 19,59 грн/л.

Сжиженные углеводородные газы (СУГ) на станциях операторов KLO и "Авантаж 7" подорожали в среднем на 26 и 20 коп./л, до 19,39 и 18,25 грн/л соответственно.

Такие сети как SUNOIL, Prime, Mango SOCAR, "БРСМ-Нафта" и другие подняли цены на 10-30 коп./л.

Цена автогаза:

По мнению эксперта Консалтинговой группы "А-95" Артема Куюна, стоимость сжиженного газа в сетях АЗС в Украине к концу года может достигнуть рекордных 20,2 грн за литр.

За прошедшую неделю 5-12 ноября средняя цена сжиженного газа в сетях АЗС повысилась на 29 копеек за литр, до 18,74 грн/л.

Автор: Анна Бредихина