Предприятие Third Harbor Engineering, которое отвечает за реализацию проекта, планирует закончить постройку самого длинного автомобильного тоннеля до конца 2021 года.
Об этом сообщает ЦТС.
Тоннель длиной 10,8 километра и шириной 43,6 метров строится под озером Тайху на востоке Китая. Тоннель станет продолжением автомагистрали Чанчжоу-Уси. Таким образом, ее общая протяженность составит почти 44 километра. Автомагистраль проляжет между городами провинции Цзянсу–Чанчжоу и Уси.
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Руководитель проектной группы Ян Годун заявил, что в настоящее время строительство всех этажей туннеля завершены.
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