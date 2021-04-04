В настоящее время строительство всех этажей туннеля завершены / фото ЦТС

Предприятие Third Harbor Engineering, которое отвечает за реализацию проекта, планирует закончить постройку самого длинного автомобильного тоннеля до конца 2021 года.

Об этом сообщает ЦТС.

Тоннель длиной 10,8 километра и шириной 43,6 метров строится под озером Тайху на востоке Китая. Тоннель станет продолжением автомагистрали Чанчжоу-Уси. Таким образом, ее общая протяженность составит почти 44 километра. Автомагистраль проляжет между городами провинции Цзянсу–Чанчжоу и Уси.

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Руководитель проектной группы Ян Годун заявил, что в настоящее время строительство всех этажей туннеля завершены.

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Автор: Денис Прядко