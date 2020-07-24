Президенты Украины и Швейцарии ознакомились с объектом «Большой стройки» в Луганской области

Автодорога Северодонецк - Станица-Луганская состоит из четырех дорожных участков

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Швейцарской Конфедерации Симонетта Соммаруга во время рабочей поездки на Донбасс ознакомились с ходом строительства автомобильной дороги государственного значения Северодонецк - Станица Луганская, которое осуществляется в рамках Национальной программы «Большая стройка».

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Читайте такжеШвейцария выделяет 1,4 миллиона франков на очистку воды для жителей Донбасса

Ремонтные работы

Автодорога Северодонецк - Станица-Луганская состоит из четырех дорожных участков. Транспортное сообщение в настоящее время восстановлено на всех участках. Также планируется провести ремонтные работы на дорогах Старобельск - Меловое, Старобельск - Новый Айдар, Северодонецк - КПВВ «Золотое».

Председатель Государственного агентства автомобильных дорог Украины Александр Кубраков продемонстрировал график строительства автодорог в Луганской области. В 2014-2016 годах в регионе дорог не строили вообще, а в 2017-2019-м было построено лишь несколько десятков километров.

«Вместе с тем только за первое полугодие 2020 года в области построено и реконструировано 130 километров дорог», - сообщил Кубраков.

Хронология событий

С 1 марта этого года в Украине стартовал проект "Большая стройка", который подразумевает не только масштабное дорожное строительство, но и строительство социальной инфраструктуры страны.

23 июня Зеленский создал Координационный совет по реализации программы «Большая стройка». 8 июля 2020 года Зеленский заявил, что в следующем году в рамках программы «Большая стройка» будет восстановлено 100 культурных объектов.

8 июля 2020 года Зеленский заявил, что в следующем году в рамках программы «Большая стройка» будет восстановлено 100 культурных объектов.

Президент Владимир Зеленский поручил министерствам и облгосадминистрациям до 1 сентября подготовить перечни объектов, которые будут сооружать в рамках программы «Большая стройка» в 2021 году.

Всего сейчас в рамках программы «Большая стройка» капитально реконструируется или строится с нуля около 600 объектов.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram