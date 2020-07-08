Зеленский анонсировал "большую стройку": в Украине восстановят 100 культурных объектов

Президент рассказал о второй части программы «Большая стройка».

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в следующем году в рамках программы «Большое строительства» будет восстановлено 100 культурных объектов.

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Об этом он сообщил во время встречи с представителями бизнеса Черновицкой области.

«Я хочу сразу анонсировать - в этом году мы начали программу «Большая стройка» и, кроме дорог, у нас 100 садиков, 100 стадионов, 100 школ. Это не значит, что в следующем году мы не будем строить, это - начало. В следующем году у нас есть вторая часть этой программы - это 100 культурных объектов», - заявил Зеленский.

«Мы будем поддерживать особенно такие города, как Черновцы, где есть историческое наследие по всей стране», - добавил президент.

Как сообщал УНИАН, с 1 марта в Украине стартовал проект «Большая стройка», который предусматривает не только масштабное дорожное строительство, но и строительство социальной инфраструктуры.

23 июня Зеленский создал Координационный совет по реализации программы «Большая стройка».

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