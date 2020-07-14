Зеленский поручил до 1 сентября определиться с перечнем объектов «Большой стройки»

Всего сейчас в рамках программы «Большая стройка» капитально реконструируется или строится с нуля около 600 объектов

Президент Украины Владимир Зеленский поручил министерствам и облгосадминистрациям до 1 сентября подготовить перечни объектов, которые будут сооружать в рамках программы «Большая стройка» в 2021 году.

Как сообщили УНИАН в Офисе президента, об этом он сказал на совещании с членами Кабинета министров.

Зеленский отметил необходимость подготовки четкого перечня и плана реализации объектов, которые расширят программу «Большая стройка» в следующем году - в частности, это театры, музейные комплексы и т.д., - чтобы уже сейчас ответственные министерства и облгосадминистрации запланировали выделение на это средств.

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«Думаю, до 1 сентября времени для этого будет достаточно», - отметил глава государства.

Заместитель руководителя Офиса президента, руководитель Координационного совета по реализации программы «Большая стройка» Кирилл Тимошенко сообщил, что строительство дорог государственного значения в пределах национальной программы «Большая стройка» идет по графику. В ближайшие месяцы ожидается открытие многих отремонтированных дорог.

Он отметил, что за месяц работы Координационного совета сформирован окончательный перечень всех объектов, которые будут возводиться в рамках национальной программы «Большая стройка», налажена отчетность и мониторинг работ с фото- и видеофиксацией. Привлечен независимый технический надзор, который осуществляет проверку выполнения строительно-монтажных работ.

«Относительно дорог государственного значения, которые строит «Укравтодор», - все идет по графику. Дороги уже начали сдавать в эксплуатацию. В этом месяце у нас будет открытие многих дорог, в частности в Полтаве, в районе Станицы Луганской, дороги на Бердянск и т.д.», - сообщил он.

Что касается дорог местного значения, то, по словам Тимошенко, были определенные проблемы с освоением выделенных средств. Так, по состоянию на 1 мая облгосадминистрации получили более 6 млрд грн на строительство местных дорог, а использовали всего 1,9 млрд грн, то есть 30%.

«Но по состоянию на 1 июля ОГА получили 10 млрд и уже использовали 5,52 млрд грн - это 55%. Фактически мы ускорились и будем ускоряться дальше. Некоторые области, которые быстро работают, вскоре сдадут все свои объекты «Большой строийки». Например, Харьковская область сдает 1 августа все дороги», - сообщил заместитель руководителя Офиса президента.

Также он отметил, что на проведение строительных работ в рамках создания приемных отделений в больницах из Фонда борьбы с распространением COVID-19 выделено 1,680 млрд грн. За их строительство отвечают местные администрации вместе с Министерством развития громад и территорий. Еще 5,3 млрд грн выделено на приобретение медицинского оборудования, которое будет централизованно закуплено Министерством здравоохранения.

Министр развития громад и территорий Алексей Чернышев добавил, что всего планируется капитально отремонтировать или построить 210 приемных отделений.

Всего в рамках программы «Большая стройка» капитально реконструируется или строится с нуля около 600 объектов. На сегодня общий процент строительной готовности объектов - 52%, в том числе школы - 57%, детсады - 54%, спортивные сооружения - 41%.

По словам Чернышева, Минрегион тщательно мониторит реализацию программы «Большая стройка», для чего было создано специальное мобильное подразделение.

«В рабочих поездках в регионы во время общения с людьми чувствую запрос общества на изменения и благодарность президентской программе за то, что десятки необходимых объектов в разных уголках страны будут наконец построены», - отметил он.

Со своей стороны глава правительства Денис Шмыгаль напомнил, что благодаря программе «Большая стройка», дорожному строительству и другим мероприятиям за два последних месяца через центры занятости удалось трудоустроить 174 тысячи человек.

Как сообщал УНИАН, с 1 марта этого года в Украине стартовал проект "Большая стройка", который подразумевает не только масштабное дорожное строительство, но и строительство социальной инфраструктуры страны.

23 июня Зеленский создал Координационный совет по реализации программы «Большая стройка».

8 июля 2020 года Зеленский заявил, что в следующем году в рамках программы «Большая стройка» будет восстановлено 100 культурных объектов.

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