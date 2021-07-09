Объект проходит через реку Долгенькая на км 71+210 автомобильной дороги общего пользования государственного значения Н-32 Покровск - Бахмут - Михайловка.

Мост возле села Ивановское (Бахмутский район) в Донецкой области вводят в эксплуатацию после капитального ремонта по программе Президента Владимира Зеленского «Большая стройка».

Об этом сообщила Донецкая ОГА.

Объект проходит через реку Долгенькая на км 71+210 автомобильной дороги общего пользования государственного значения Н-32 Покровск - Бахмут - Михайловка.

Работники подрядной компании «ВП МОСТ» укрепили плиты, заменили элементы пролетной конструкции, провели гидрофобизацию промежуточной опоры и плит пролетных строений защитным атмосферостойким покрытием, устроили новое дорожное покрытие. Длина восстановленного сооружения составляет 24,6 п. м.

В прошлом году в рамках программы «Большая стройка» и Национальной программы восстановления мостов было обновлено 158 мостов на дорогах государственного значения. В 2021 году запланировано построить и отремонтировать более 160 искусственных сооружений.

Кроме расположенных вдоль автодорог искусственных сооружений, работы охватили и флагманские проекты, среди которых - Запорожские мосты через Днепр. Как ранее сообщил заместитель главы Офиса Президента, координатор «Большой стройки» Кирилл Тимошенко, работы на первом проезде вантового моста возможно завершить уже к 30-летию Независимости.

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Автор: Иван Бойко