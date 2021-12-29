Всего между Киевом и Васильковом-2 ежедневно будет курсировать 18 рейсов пригородных электропоездов.

Укрзализныця запустила пригородные поезда, которые будут курсировать из Киева в центр города Васильков.

Об этом сообщила пресс-служба госкомпании.

Это стало возможным благодаря тому, что накануне состоялась реконструкция участка Васильков — Васильков-2 в рамках проекта Kyiv City Express программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

В ходе работ было установлено 258 опор и электрифицировано 11 км вторых путей, модернизировано 4 железнодорожные переезды, капитально отремонтировано более 10 км путей, уложено почти 9 км плетей бесстыкового пути и расчищено полосу отвода от деревьев и другой растительности. Также на участке внедрена современная микропроцессорная система стрелок и сигналов.

Также была построена новая пассажирская платформа в городе Васильков. Ее оборудовали системой звукового оповещения пассажиров, камерами видеонаблюдения и информационными табло. Новая пассажирская платформа расположена непосредственно в центре города Васильков, отныне именно сюда будут курсировать все пригородные поезда из Киева. Ранее они прибывали к станции Васильков-1, которая находится в поселке Калиновка, что в 10 километрах от Василькова.

"Киевщине нужны такие проекты, как Kyiv City Express, Киевская обходная дорога. Они помогут разгрузить Киев от крупнейших в Европе пробок. Помогут пассажирам наконец начать планировать собственное время путешествия. Столичный регион слишком долго страдал от несистемного инфраструктурного развития и многолетнего умножения долгостроев. Президентская программа "Большая стройка" наконец исправляет эти ошибки", — отметил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Всего между Киевом и Васильковом-2 ежедневно будет курсировать 18 рейсов пригородных электропоездов. Утренние электропоезда №6042 и №6046 Васильков-2 – Киев будут доезжать до столицы за 37 минут.

"Последний железнодорожный инфраструктурный проект, который был реализован для пассажиров — экспресс до Борисполя. До этого за десятки лет было построено ровно 0 километров новой инфраструктуры для пассажиров. Благодаря программе "Большая стройка" нам удалось возобновить развитие пассажирских направлений и обновление поездов. Это первый проект, который мы уже завершили и который улучшит качество перевозки пассажиров", — отметил председатель правления Укрзализныци Александр Камышин.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский объявил масштабную модернизацию украинской железной дороги в рамках инициированной им программы "Большая стройка".