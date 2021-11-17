Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект №2234, который внедряет в дорожной отрасли международные стандарты ценообразования.

Это поможет развитию отрасли и ускорит реализацию программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка", заявляет Министерство инфраструктуры.

"Сегодня "Большая стройка" наконец отказалась от человекочасов, советских нормативов и тотального контроля хозяйственной деятельности бизнеса со стороны государства. Устаревшие требования плановой экономики долгое время негативно отражались на работе бизнеса, прозрачности процессов и конкуренции на рынке", - отметил глава министерства Александр Кубраков.

В частности, отныне в Украине будут действовать такие стандарты, как международная система измерения CESMM, которые до того использовались только на проєктах международных финансовых организаций типа ЕБРР и Всемирного банка.

"Кроме дебюрократизации отношений между частным и государственным сектором, наконец создаются условия, при которых бизнес будет заинтересован в использовании современных технологий, техники и материалов. Это положительно повлияет на стоимость дорожных работ, а также качественно усилит конкуренцию в отрасли", - убежден Кубраков.

Для линейных дорожных объектов отныне будут действовать отдельные правила ценообразования, как в ЕС, США и Великобритании. Определением системы ценообразования будет заниматься Министерство инфраструктуры.

Либерализация ценообразования позволит компаниям использовать новые материалы и технику, а зарплата дорожников больше не будет ограничена искусственно. Дорожникам больше не придется собирать бумажные сведения о каждой единице техники, количестве работников, их оплате, уровне прибыли и тому подобное.

В министерстве убеждены, что это не только повысит эффективность работы, но и будет снижать коррупционные риски.

Напомним, дорожная часть программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" предполагает восстановление 24 тысяч км дорог до конца 2024 года.

Автор: Виктория Гордиенко