Вячеслав Богуслаев, экс-владелец крупнейшего производителя авиационных двигателей "Мотор Сич", превратил компанию в персональный офшор.

Как свидетельствуют данные на сайте Антимонопольного комитета Украины, Богуслаев стал крупнейшим в Украине получателем государственных дотаций среди негосударственных предприятий благодаря льготам по налогообложению, пишет 112.ua.

АМКУ согласовал освобождение "Мотор Сич" от уплаты ряда налогов до 2025 года, среди которых налог на прибыль, НДС и ввозные пошлины при импорте товаров в Украину (целевые позиции по двигателестроению), налог на землю.

Как известно, специальным законом с 2010 года предприятия авиастроительной отрасли, среди которых "Мотор Сич", освобождены от уплаты основных налогов и пошлин. Это фактически создало подконтрольный Богуслаеву отраслевой офшор, помогающий ему избегать налогообложения. Пользуясь налоговыми льготами, с 2010 до 2018 г. включительно, Богуслаев недоплатил бюджету страны 4,5 млрд. грн, хотя компания за эти годы получила около 19 млрд грн нераспределенной прибыли. А налоговые льготы, согласно Бюджетному Кодексу, являются бюджетными дотациями.

Получая многомиллиардные налоговые преференции, Богуслаев взял обязательство создать на "Мотор Сич" дополнительные 300 рабочих мест до 2025 года. Вопреки этим обещаниям за все время действия госпрограммы менеджеры Богуслаева уволили около 10 тысяч сотрудников.

Налоговые льготы Богуслаевым были получены для развития предприятия, а нецелевые траты являются нарушением, что может привести к утрате данных налоговых льгот. Как сообщалось ранее, руководители завода "Мотор Сич" потратили 438 млн грн на покупку "мусорных" ценных бумаг с целью последующего обналичивания денег. Эти факты стали поводом для возбуждения уголовного дела, а также могут стать основанием для утраты права получать налоговые льготы.

На 31 января текущего года на "Мотор Сич" назначено внеочередное общее собрание акционеров. Среди вопросов повестки собрания – смена набсовета компании и формирование новых органов корпоративного управления. Акционеры планируют привести деятельность "Мотор Сич" в соответствие с требованиями действующего законодательства, хотя до сих пор утративший полномочия набсовет игнорировал требования акционеров созвать общее собрание.

В международном арбитраже вскоре будет рассмотрен иск китайских акционеров "Мотор Сич" к государству Украина с требованием компенсации в размере $3,5 млрд. Аресты акций и недопуск новых акционеров к управлению компанией нарушают законные права владельцев контрольного пакета акций, а также противоречат украино-китайскому соглашению и взаимном поощрении и защите инвестиций.

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Автор: УНИАН