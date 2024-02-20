Полное закрытие границы может привести к приостановке экспорта польских товаров в Украину.

Министр сельского хозяйства и развития села Польши Чеслав Секерский обратился с письмом к польским фермерам накануне запланированной на 20 февраля полной блокады границы с Украиной. Политик пригласил к общему разговору представителей отрасли, пишет Polsat News.

Он указал, что регулирование аграрной торговли с Украиной является одним из приоритетов министерства. В то же время полное закрытие границы может привести к приостановке экспорта польских товаров в Украину и, как следствие – к ликвидации многих рабочих мест.

Секерский отметил, что его министерство хочет "разработать двустороннее соглашение с Украиной, которое бы расширило сферу защиты рынка, чтобы включить другие чувствительные продукты, такие как сахар, птица, яйца, мягкие фрукты, мед, яблочный сок, масла".

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Министр добавил, что уже действует запрет на импорт в Польшу зерновых, рапса и подсолнечника, а также некоторых продуктов переработки.

Он также призвал митингующих следить, чтобы их деятельность как можно меньше вредила обществу.

В то же время в министерстве заверили, что обращаются за дополнительными средствами для помощи фермерам. Финансовые потребности должны были представить на правительственном форуме. Польское правительство призывает решать проблемы вместе с аграриями, и пригласило их к переговорам.

"Хотелось бы, чтобы результатом нашей совместной работы стала договоренность о решении текущих проблем и разработка программы на будущее", – написал министр.

Пограничная Блокада

Польские фермеры возобновили блокаду границы с Украиной в начале февраля и анонсировали блокировку всех пунктов пропуска с 20 февраля.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что кризис на границе с Польшей демонстрирует "эрозию солидарности". По его словам, ситуация не в зерне, а, скорее, в политике. Поэтому необходимо найти общие рациональные решения с Польшей и всеми, кого беспокоит судьба Европы.

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