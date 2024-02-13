По словам дипломата, российская и белорусская агропродукция попадают на польский рынок, но фермеры не протестуют против этого.

Создаваемое напряжение на украинско-польской границе выгодно России, и его могут время от времени активировать. Такое мнение в эфире "Радио Свобода" высказал бывший посол Украины в Республике Польша (2014-2022) Андрей Дещица.

Что касается прошлогодних протестов, дипломат отметил, что это лишь составляющая предвыборной гонки в Польше, но они утихают. Многие также говорили, что, возможно, в этих протестах есть российский след.

"И это не исключено. Выглядит так, что это напряжение, которое создается на украинско-польской границе между Украиной и Польшей, выгодно России, и оно может быть дальше время от времени активировано. Я думаю, что нужно как можно скорее решить эти проблемы и показать польским фермерам то, что эти проблемы могут быть решены польским правительством в сотрудничестве с украинским, потому что здесь есть украинский интерес, и в сотрудничестве с Брюсселем, потому что здесь есть единая европейская с/х политика", – отметил дипломат.

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По его словам, одновременно российская и белорусская сельскохозяйственная продукция заходит на польский рынок. И это во время войны, когда введены санкции Евросоюза против России. Однако польские фермеры не протестуют против этого.

Он считает, что Украине нужно подавать больше информации о том, что на самом деле происходит на сельскохозяйственном рынке в Польше, и кто в этом виноват.

Дещица подчеркнул, что Украина как государство совсем не причастна к тому, что происходит с польским фермерством, потому что местные аграрии выступают против новой сельскохозяйственной политики ЕС, "зеленой политики".

"Польское фермерство не совсем понимает, что цены на сельскохозяйственную продукцию в Польше спадают из-за того, что туда приходят не только украинские хозяйственные продукты, не только украинское зерно", – отметил он.

Кроме того, добавил Дещиця, польские фермеры также не совсем понимают, куда это зерно направляется. Потому что высыпанное зерно могло уже быть даже не украинским, а законтрактованным. Вообще его везли к другим покупателям в Литву. По словам дипломата, если граждане Польши сознательно нарушили закон, то конечно нужно привлекать их к ответственности.

Относительно того, что украинское зерно приходило в Польшу и его покупали польские фирмы, Дещица отметил, что "нужно понимать, кто зарабатывал на покупке более дешевого украинского зерна и потом перепродавал его на польском рынке или дальше".

Пограничная Блокада

По состоянию на обед 13 февраля польские фермеры заблокировали шесть пунктов пропуска на границе с Украиной. По данным пограничников, последним был "Корчева - Краковец".

До этого, 11 февраля, перед пунктом пропуска "Ягодин - Дорогуск" на украинско-польской границе, польские фермеры высыпали зерно из нескольких украинских фур. Министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский извинился за инцидент с украинским зерном.

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