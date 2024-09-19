Украинской железной дороге удалось договориться с польской стороной.

Государственная "Укрзализныця" продлевает продажу билетов на поезд сообщением Варшава - Львов через Раву-Русскую. Это стало возможным благодаря обновлению договоренностей с польским частным перевозчиком SKPL. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика в Telegram.

По словам "Укрзализныци", расписания движения поездов останутся привычными. Из Варшавы Всходней поезд №767 отправляется ежедневно в 21:31, Люблин 23:27-23:40, Рава-Русская 05:15 (погранично-таможенный контроль в поезде).

Отправление пересадочного поезда №867/868 из Равы-Русской в 06:15, Львов 07:47-08:02, Ивано-Франковск 11:12-11:16, прибытие в Коломыю в 12:00.

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Обратно поезд №867/868 отправляется из Коломыи в 03:06, Ивано-Франковск 03:55-04:00, Львов 06:58-07:14, прибытие в Раву-Русскую в 08:38.

Отправление поезда №767 из Равы-Русской в 10:15 (погранично-таможенный контроль в поезде), Люблин 13:50-14:11, прибытие на станцию Варшава Всходня в 16:01.

Отмечается, что билеты Львов - Варшава можно покупать в приложении или на обновленном сайте "Укрзализныци", в чат-боте и в кассах вокзалов.

"Укрзализныця" - последние новости

18 сентября в УЗ сообщили, что Австрийская железная дорога открыла движение по железной дороге, соединяющей Вену и Будапешт, которые были отменены из-за борьбы со стихией в Центральной Европе.

Ранее стало известно, что УЗ назначила на постоянной основе курсирование поезда "Интерсити+" между Киевом и Одессой. Поезд отправляется в путь из Киева по средам, пятницам и воскресеньям.

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