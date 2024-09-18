В "Укрзализныце" обновили информацию о движении поездов.

В среду, 18 сентября, Австрийская железная дорога открывает движение по железной дороге, соединяющей Вену и Будапешт, которые были отменены из-за борьбы со стихией в Центральной Европе. Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци" в Telegram.

Согласно сообщению, беспересадочные вагоны Киев - Вена уже направляются в Вену и отправятся сегодня из Вены. Также поезд №146 Чоп - Вена восстанавливает привычный маршрут в Вену.

В свою очередь поезд №143 Вена - Чоп возобновит курсирование из Вены, начиная с завтрашнего дня.

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"Сегодня поезд отправится все еще с пограничной станции Хедьешалом в Венгрии, однако добраться до Хедьешалома или Будапешта уже возможно по железной дороге", - добавили в УЗ.

Непогода в Европе - главные новости

14 сентября Европу накрыли проливные дожди, возникли наводнения. Так, в Румынии от наводнений пострадали 19 сел в восьми уездах, были погибшие. Тогда же в некоторых городах вдоль чешско-польской границы власти провели эвакуацию, ведь реки поднялись выше уровня тревоги.

15 сентября сообщалось, что из-за наводнений, затопивших Польшу и Чехию, тогда произошли изменения в курсировании международных поездов из и в Украину, некоторые рейсы были отменены.

17 сентября сообщалось, что из-за наводнений в Европе на железной дороге третий день подряд было ограничение движения.

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