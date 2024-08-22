Поезд будет отправляться из Киева с 6 сентября по средам, пятницам и воскресеньям.

Государственная компания "Укрзализныця", которая недавно оказалась в центре скандала, назначает на постоянной основе курсирование поезда "Интерсити+" между Киевом и Одессой. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика на своей Telegram-странице.

Поезд №763/764 будет отправляться из Киева с 6 сентября по средам, пятницам и воскресеньям в 14:56 и прибывать в Одессу в 22:28.

В обратном направлении, из Одессы, поезд будет отправляться с 7 сентября по четвергам, субботам и понедельникам в 6:10 и прибывать в столицу в 13:49.

Видео дня

Билеты будут в продаже традиционно - в приложении "Укрзализныци", на сайте, в чат-боте и в кассах вокзалов.

Украинская железная дорога - последние новости

15 августа сообщалось, что "Укрзализныця" назначила дополнительные рейсы "Интерсити+" между Одессой и Киевом. По маршруту должен был курсировать межрегиональный двухсистемный поезд ЕКр1-001 "Тарпан", который этим летом празднует ровно 10 лет эксплуатации и прошел плановый ремонт.

В августе также стало известно, что в "Укрзализныце" рассматривают тарифные изменения на пассажирские перевозки. В частности, после войны стоимость билетов может зависеть от популярности маршрутов и времени суток, то есть рассматривается возможность отпустить цены на билеты класса СВ, чтобы они регулировались рынком в зависимости от спроса.

Вас также могут заинтересовать новости: