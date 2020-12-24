До 1 июля следующего года все льготники - жители других регионов Украины будут иметь возможность бесплатного проезда в столичном общественном транспорте.

Киевсовет еще на полгода отсрочил введение в столице единого электронного билета для оплаты проезда в общественном транспорте.

Читайте такжеСегодня в Украине должен заработать единый билет Smart Ticket: как работает и где купитьКак передает корреспондент УНИАН, соответствующие изменения в программу "Забота. Навстречу киевлянам" поддержали сегодня на заседании Киевсовета 104 из 118 депутатов горсовета.

Этим решением депутаты продлили возможность льготного проезда в общественном транспорте Киева для жителей других городов до 1 июля следующего года.

"Мы продлили на полгода введение электронного билета в промышленную эксплуатацию. Мы должны были с 1 января обеспечивать льготный проезд исключительно киевлянам. То есть, с начала 2021 года не киевляне-льготники уже не смогли бы пользоваться киевским общественным пассажирским транспортом бесплатно", - сказал мэр Виталий Кличко.

Он подчеркнул, что речь идет о жителях Киевской области, работающих в столице, а также ветеранах, которые приезжают в столицу, и других льготниках, которые не проживают в Киеве.

"Поэтому мы продлили для них возможность пользоваться льготным проездом. Ведь правительство до сих пор не урегулировало вопрос компенсации перевозчикам за перевозку льготников и взаимоотношения в этом вопросе между муниципалитетами и государством. Потому, поскольку льготы предоставляются на уровне государства, то и оплачивать их должно государство", - заявил Кличко.

Кто сможет рассчитывать на льготный проезд

Таким образом, на льготный проезд в общественном транспорте столицы могут рассчитывать и в дальнейшем следующие категории льготников: не киевляне пенсионеры, чернобыльцы, люди с инвалидностью, участники боевых действий, участники АТО и некоторые другие категории граждан.

Как отмечалось в сессионном зале, согласно этому решению, введение студенческих и ученических билетов, которые должны быть выданы к 1 января 2021 года, откладывается.

Таким образом, в городе продолжится опытная эксплуатация системы е-билета.

Что этому предшествовало

С начала 2019 года в рамках внедрения системы электронного билета в наземном транспорте Киева с помощью валидаторов начали фиксировать проезд льготников - владельцев "Карточки киевлянина".

В феврале проезд в любом виде общественного транспорта столицы уже можно было оплатить с помощью единого электронного билета (Kyiv Smart Card).

Власти столицы планировали полный переход транспорта на е-билет с 1 ноября 2019 года, однако перенесли этот срок на 1 апреля 2020 года, а затем на 1 января 2021 года.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Инна Андалицкая