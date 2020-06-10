Авто Porsche Panamera установило новый антирекорд по превышению скорости на трассе Киев-Харьков (фото)
10:22, 10 июня 2020Транспорт
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8 июня дорожные камеры зафиксировали 41 автомобиль, который двигался со скоростью более 170 км/час.
Авто нарушило ПДД / фото facebook.com/patrolpolice.gov.ua
Нарушение скоростного режима водителем автомобиля Porsche Panamera 8 июня зафиксировали камеры фиксации нарушений ПДД.
Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Украины.
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"Самая высокая скорость была у автомобиля Porsche Panamera с ДОУ АХ009*** — 200 км/ч. на автодороге М-03 Киев-Харьков-Довжанский. Разрешенная скорость на указанном участке 110 км/ч", - говорится в сообщении.
В полиции также отметили, что 8 июня дорожные камеры зафиксировали 41 автомобиль, который двигался со скоростью более 170 км/час.
Как сообщал УНИАН, МВД рассматривает возможность отправки на переобучение водителей, неоднократно нарушивших ПДД.
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