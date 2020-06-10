Авто Porsche Panamera установило новый антирекорд по превышению скорости на трассе Киев-Харьков (фото)

8 июня дорожные камеры зафиксировали 41 автомобиль, который двигался со скоростью более 170 км/час.

Нарушение скоростного режима водителем автомобиля Porsche Panamera 8 июня зафиксировали камеры фиксации нарушений ПДД.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Украины.

Читайте такжеФабрика штрафов. Можно ли избежать "всевидящего" ока новых камер

"Самая высокая скорость была у автомобиля Porsche Panamera с ДОУ АХ009*** — 200 км/ч. на автодороге М-03 Киев-Харьков-Довжанский. Разрешенная скорость на указанном участке 110 км/ч", - говорится в сообщении.

В полиции также отметили, что 8 июня дорожные камеры зафиксировали 41 автомобиль, который двигался со скоростью более 170 км/час.

Как сообщал УНИАН, МВД рассматривает возможность отправки на переобучение водителей, неоднократно нарушивших ПДД.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram