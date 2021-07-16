Американский авиарегулятор требует проверить реле давления воздуха во всех лайнерах 737-ой модели.

Американские власти распорядились проверить все самолеты Boeing 737 на предмет возможной неисправности реле давления воздуха в салоне.

Об этом сообщает New York Post.

15 июля Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) издало директиву для американских авиакомпаний, поручив провести повторные испытания реле и при необходимости заменить их.

В случае неисправности этой детали пилоты не получат предупреждения об опасной потере кислорода в салоне во время набора высоты свыше 3 тыс. метров.

В сентябре 2020 года в FAA сообщили, что во время проверок трех лайнеров Boeing 737 реле не прошли испытания.

Изначально в Boeing утверждали, что это не представляет проблемы для безопасности, но позже авиастроитель подтвердил, что "частота отказов обоих переключателей намного выше, чем предполагалось изначально".

На этом фоне в компании поддержали указание FAA.

Это стало уже не первой неполадкой в лайнерах американской авиастроительной компании за последнее время - в апреле в некоторых партиях самолетов 737 MAX обнаружили проблемы с электропитанием.

А в феврале полеты самолетов 777 с двигателями Pratt & Whitney PW4000-112 рекомендовали приостановить - прямо над американским городом отвалилась часть обшивки лайнера.

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Автор: Станислав Кожемякин