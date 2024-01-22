Сотни тысяч человек по всей стране остались без света.

Ирландию охватил мощный шторм Иша. По данным Reuters, авиакомпании отменили более сотни рейсов в аэропорту Дублина и еще около 30 рейсов перенаправили в другие аэропорты.

Как сообщается, национальная метеорологическая служба Ирландии Met Eireann выпустила оранжевое предупреждение о погоде для большей части страны, включая Дублин, а это означает, что ветры могут существенно повлиять на людей, имущество и деятельность. При этом в некоторых районах на западе и северо-западе Ирландии объявили более строгое красное предупреждение.

По данным агентства, аэропорт Схипхол в Амстердаме также отменил 130 рейсов, запланированных на 22 января, в качестве превентивной меры из-за ожидаемого сильного ветра.

Издание Irish Independent сообщает об одном погибшем 40-летнем мужчине в результате стихии. 235 тысяч клиентов остались без электричества, а множество дорог стали непроходимыми из-за поваленных деревьев. Местные власти также решили отменить занятия в школах сегодня, 22 января.

Как сообщается, на данный момент массовая операция по очистке дорог и улиц продолжается после того, как шторм Иша обрушился на Ирландию с порывами ветра почти 150 км/ч.

Погода в Украине - предупреждение Укргидрометцентра

На сегодня почти по всей Украине объявлен І уровень опасности. По данным синоптиков, на дорогах страны, кроме южной части, ожидается гололедица.

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