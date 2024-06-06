Столкновение поездов в Чехии: среди погибших есть украинцы

Подтверждено, что в результате аварии погибли две украинки.

В результате лобового столкновения поездов в Чехии погибли две гражданки Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на комментарий Министерства иностранных дел Украины. Как отметили в дипломатическом ведомстве, среди четырех погибших есть граждане Украины.

"По предварительной информации, погибли четыре человека. Среди них - две гражданки Украины, гражданство других погибших уточняется", - рассказали в пресс-службе МИД. Видео дня

Также сообщается, что консульское должностное лицо консульства Украины в Брно находится на месте происшествия и на постоянной связи со спасательными и правоохранительными ведомствами.

Столкновение поездов в Чехии

Как сообщал УНИАН, в Чехии пассажирский поезд RegioJet 1021, который направлялся в Чоп в Украине, столкнулся с грузовым поездом ČD Cargo. Сейчас известно о четырех погибших и десятках раненых.

Авария случилась возле новой станции Пардубице. Как отмечается, среди десятков пострадавших есть дети. К спасательной операции привлекли вертолеты и 36 подразделений профессиональных пожарных и добровольцев.

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