Главный хаб Стамбула, открытый в 2019 году и способный пропускать до 90 млн пассажиров в год, использовался в прошлом году лишь на четверть.

Аэропорты Турции обратились к властям за финансовой помощью на сотни миллионов долларов.

Читайте такжеЕвропарламент призвал Украину открыть свой авиационный рынок для лоукостовОб этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники. По словам источников, представители аэропортов просят Главное управление государственных аэропортов (DMHI) Турции, предоставить отсрочку по арендным платежам, скидки и продление срока действия контрактов.

Пандемия коронавируса привела к обвалу пассажиропотока в 2020 году. Главный хаб Стамбула, открытый в 2019 году и способный пропускать до 90 млн пассажиров в год, использовался в прошлом году лишь на четверть. Международный аэропорт им. Сабихи Гекчен, вторая по значимости база города, управляемая Malaysia Airports Holdings, зафиксировал падение пассажиропотока на 52%. А в пяти аэропортах, управляемых Aeroports de Paris, включая Анкару и Измир, падение составило 70%, передает kommersant.

Турецкое подразделение Aeroports de Paris, TAV Havalimanlari Holding, уже объявило о достижении договоренностей с DMHI об отсрочках по платежам на два года для всех своих пяти аэропортов в Турции.

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Автор: УНИАН