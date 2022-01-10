Пассажиропоток аэропорта "Борисполь" за год увеличился на 4,2 млн пассажиров.

Международный аэропорт "Борисполь" за предыдущий год обслужил 9,4 млн пассажиров, что на 4,2 млн больше, чем в 2020 году.

Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.

Отмечается, что больше всего путешествующих в 2021 году было в Турцию – 24% и Египет – 18%. В десятку направлений с наибольшим пассажиропотоком вошли: Анталья, Шарм-Эль-Шейх, Хургада, Стамбул, Дубай, Тель-Авив, Амстердам, Даламан, Анкара и Одесса.

Также сообщается, что пассажиропоток международного аэропорта "Борисполь" за год увеличился на 4,2 млн пассажиров, что составляет 62% от уровня докризисного 2019 года.

По словам генерального директора аэропорта "Борисполь" Алексея Дубревского, в 2021 году пассажиропоток аэропорта по сравнению с 2020 годом восстановился на 83%, или более чем на 4,2 млн пассажиров.

"Авиакомпании и аэропорты научились работать в условиях пандемии и управлять кризисными ситуациями... Сегодня 38 авиакомпаний работают с аэропортом, из них 9 авиакомпаний вышли на рынок впервые, из 117 существующих направлений – 12 новых", - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, в 2020 году аэропорт "Борисполь" обслужил 5,158 млн пассажиров, что на 66,2% меньше, чем в 2019 году.

Пассажиропоток через украинские аэропорты в 2020 году сократился на 64,4% по сравнению с 2019 годом.

Международный аэропорт "Борисполь" является государственным предприятием, обеспечивающим 68% всех авиаперевозок в Украине. Аэропорт является базовым для крупнейшего национального перевозчика-авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ).