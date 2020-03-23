В Киеве пассажиры со спецбилетами будут оплачивать проезд как обычно

Киевлян, которые не работают в отраслях, обеспечивающих жизнедеятельность страны и города, и у которых нет спецбилетов, призывают "не брать штурмом" автобусы, троллейбусы или трамваи.

Отдельные категории пассажиров со специальными билетами будут оплачивать проезд как обычно.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской горгосадминистрации со ссылкой на первого заместителя председателя КГГА Николая Поворозника.

"Во избежание каких-либо манипуляций, сообщаю, что проезд в общественном транспорте, который будет перевозить только отдельные категории пассажиров, будет осуществляться не бесплатно. То есть, пассажиры со спецпропусками, пользуясь общественным транспортом по определенным маршрутам, смогут приобрести билет, воспользоваться проездным, карточкой киевлянина или Kyiv Smart Card", - пояснил Поворозник.

Он призвал киевлян, которые не работают в отраслях, обеспечивающих жизнедеятельность страны и города, и у которых нет спецбилетов, "не брать штурмом" автобусы, троллейбусы или трамваи.

"Оставайтесь дома! Если есть критическая необходимость выехать в город, воспользуйтесь частным транспортом, такси или транспортом предприятий, на которых вы работаете. Общественный транспорт на период введенных ограничений, будет перевозить исключительно людей, которые работают, чтобы обеспечить жизнедеятельность города", - подчеркнул он.

В КГГА напомнили, что с 23 марта общественный транспорт столицы будет перевозить исключительно тех пассажиров, которые едут на работу на предприятия, обеспечивающие критически важные сферы жизни города и страны.

Кроме того, пассажирам нужно будет иметь специальный билет, который они должны получить в учреждении, на предприятии или в организации, где работают. В КГГА отмечают, что ездить в транспорте можно только при наличии специального билета для проезда в городском транспорте, удостоверения личности, а также при наличии средства индивидуальной защиты - медицинской маски.

Полиция будет обеспечивать соблюдение общественного порядка и ограничений на остановках. Кроме того, в каждой единице наземного общественного транспорта будут присутствовать не менее двух сотрудников полиции и представитель общественного формирования "Муниципальная стража". Они будут проверять специальные билеты, удостоверения личности и наличие средств индивидуальной защиты.

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