Первый электрический спорткар Porsche Taycan презентовали онлайн из-за пандемии COVID-19

Porsche Taycan - это первый серийный автомобиль с напряжением бортовой сети в 800 вместо обычных 400 В, как у всех других электрокарах.

Выполняя Постановление Кабинета Министров Украины №211 от 11.03.2020 года и №215 от 16.03.2020 года, Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленные на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)» и согласно рекомендаций МОЗ Украины «Порше Центр Киев Аэропорт» перешел в онлайн режиме и 21 марта 2020 презентовал онлайн первый электрический спорткар - Porsche Taycan. Porsche Taycan - это начало новой эры. Он наделен легендарным характером Porsche, даря яркие эмоции и максимум удовольствия от вождения. Его инновационный дизайн, технологии, динамика и электрический привод меняют наше представление об электрокарах. Taycan - электрическая стихия.

Производительность в сочетании с эффективностью

Модель Taycan Turbo S разгоняется от 0 до 100 км / ч за 2,8 секунды, в то время как Taycan Turbo разгоняется до 100 км / ч за 3,2 секунды. Запас хода Porsche Taycan Turbo S составляет до 412 км, а Porsche Taycan Turbo - до 450 км. Максимальная скорость обоих полноприводных моделей составляет 260 км / ч.

Porsche Taycan - это первый серийный автомобиль с напряжением бортовой сети в 800 вместо обычных 400 В, как у всех других электрокарах. Время зарядки аккумулятора от 5% до 80% составляет 22,5 а максимальный уровень расхода энергии на подзарядку составляет 270 кВт.

ДНК Porsche в дизайне экстерьера

Выразительный, пуристичний дизайн Porsche Taycan говорит о начале новой эры. Но в то же время в нем несомненно можно увидеть ДНК Porsche. Спереди он выглядит особенно широким с высоко обрисованимы крыльями. Спортивная линия крыши косой линии идет вниз к задней части и создает выразительный силуэт. Кабина обтекаемой формы, скрытая задняя стойка кузова и четко очерченные линии крыльев придают задней части автомобиля типичный для бренда внешний вид.

Уникальный дизайн интерьера с широким дисплеем

Изогнутый экран является самой высокой точкой инновационного кластера панели приборов. Центральный 10,9-дюймовый дисплей информационно-развлекательной системы и дополнительный дисплей для пассажира объединены в единую панель. Все детали интерьера, изготовленные из инновационных материалов, подчеркивают эко-концепцию электрического спорткара.

Инновационные тяговые двигатели и двухступенчатая коробка передач

Porsche Taycan Turbo S и Porsche Taycan Turbo имеют по два эффективных электрических двигателя, которые находятся на передних и на задних осях. Поэтому обе модели являются полноприводными. Двухступенчатая коробка передач, является инновационной разработкой Porsche. Первая передача Porsche Taycan обеспечивает еще большее ускорение при старте с места, а вторая передача с длинным передаточных отношением.

Центрально-сетевые системы шасси

Porsche использует центрально-сетевые системы контроля шасси в Porsche Taycan. Интегрированная 4D система контроля шасси анализирует и синхронизирует все системы шасси в режиме реального времени. Инновационные системы шасси включают адаптивную пневматическую подвеску с трехкамерной технологии, включая электронную систему управления жесткостью подвески PASM, а также систему регулирования ходовой части Sport (PDCC Sport) и систему векторизации крутящего момента (PTV Plus). Полноприводный автомобиль с двумя электрическими двигателями и системой рекуперации энергии является уникальным. Потенциальная мощность рекуперации до 265 кВт и это значительно выше, чем у конкурентов.