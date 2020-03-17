Renault остановил все свои заводы во Франции из-за коронавируса

Renault объявил о приостановке работы всех своих заводов во Франции из-за эпидемии коронавируса.

Компания Renault приняла решение приостановить работу всех своих заводов во Франции.

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Об этом сообщает Аutonews.ru со ссылкой на официальное сообщение бренда.

Всего на территории страны действуют 18 таких предприятий. В общей сложности на них работают 18 тысяч человек. В компании такие меры объяснили необходимостью защиты работников Renault от коронавируса.

"Renault приостановит все производственные процессы на территории Франции для защиты своих сотрудников в условиях пандемии COVID-19 и в соответствии с мерами, принятыми французским правительством", - говорится в сообщении компании.

В Renault подчеркнули, что производство будет возобновлено, как только позволят условия. Также компания закрыла свои заводы в Испании.

Ранее стало известно, что группа PSA временно закрыла все свои заводы в Европе. В свою очередь, компания Volkswagen приостановит производство своих автомобилей на заводе в Братиславе. Такое решение принято из-за эпидемии коронавируса в Европе. В компании надеются, что таким образом смогут предотвратить заражение своих сотрудников.

На прошлой неделе компания Lamborghini заявила о приостановке производства своих машин из-за эпидемии коронавируса. Завод в Сант-Агата-Болоньезе не будет работать почти две недели, с 13 по 25 марта. По словам главы итальянской компании Стефано Доменикали, это решение является "актом социальной ответственности".

В свою очередь, Fiat Chrysler Automobiles (FCA) был вынужден вводить временные остановки производства автомобилей на своих предприятиях в Италии в связи с эпидемией коронавируса. В компании отметили, что эти меры связаны с требованиями итальянского правительства по противодействию распространению вируса нового типа в стране.

Также в связи со вспышкой коронавируса, которую Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала пандемией, был отменен или перенесен на неопределенный срок ряд крупных автомобильных мероприятий во всем мире. В их числе Женевский и Пекинский автосалоны, а также мотор-шоу в Нью-Йорке.

Новый коронавирус был обнаружен в китайском городе Ухань провинции Хубэй в середине декабря 2019 года. На данный момент известно о более чем 167 тысяч заразившихся и 6,6 тысячи погибших. Лидерство по количеству заболевших за пределами КНР удерживает Италия, где зафиксировано более 25 тысяч случаев заражения.