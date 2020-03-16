Украинские дальнобойщики смогут вернуться из Словении через гуманитарный коридор

Кроме того, в Венгрии приняли решение по обеспечению в дальнейшем бесперебойного транзита.

Украинские автоперевозчики смогут вернуться из Словении в Украину с сопровождением через гуманитарный коридор, маршрут которого согласовали несколько стран.

Читайте такжеДвижение товаров на границе осуществляется, но возможны некоторые задержки – глава таможни

Об этом сообщается на сайте Министерства инфраструктуры Украины.

"Совместными усилиями разных стран определен гуманитарный коридор с сопровождением по маршруту Словения-Хорватия-Сербия-Румыния, в котором может двигаться транспорт. Настоятельно просим украинских перевозчиков не отказываться от такой возможности. Перевозчиков, которые готовы двигаться в гуманитарном коридоре, просим срочно направить информацию о названии компании и номер транспортного средства на адрес avtodep@mtu.gov.ua", - говорится в сообщении.

Что касается транзита через территорию Венгрии, то венгерская сторона приняла сегодня решение по обеспечению в дальнейшем бесперебойного транзита.

"Сейчас разрабатывается и в ближайшее время будет обнародован детальный алгоритм и требования по осуществлению такого транзита. Информация будет предоставлена сразу после ее получения от Посольства Украины в Венгрии и Министерства инноваций и технологий Венгрии", - сообщают в пресс-службе министерства.

Кроме того, отмечается, что 12 транспортных средств, которые находились на словенско-венгерской границе, успешно ее пересекли и направляются в Украину.

"Дополнительно отмечаем, что все перевозчики как с украинской, так и с иностранной регистрацией в соответствии с решением правительства Украины беспрепятственно смогут въехать на территорию Украины или осуществить транзит через Украину", - подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, ранее венгерские власти запретили въезд украинским гражданам, следующим из Италии в Украину через территорию Венгрии.

Ранее Министерство инфраструктуры Украины сообщало об ограничении транзита грузовых транспортных средств через границу Словении.