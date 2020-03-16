Пассажирам будут возвращать полную стоимость билетов на отмененные международные поезда

Возврат средств осуществляется в железнодорожных кассах либо через онлайн-сервисы, если билеты были куплены через интернет.

Публичная акционерная компания «Укрзализныця» будет возвращать пассажирам полную стоимость билетов на отмененные из-за коронавируса рейсы международных поездов без взимания дополнительных сборов. Об этом сообщает пресс-служба компании.

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Для возврата средств нужно обратиться в любую железнодорожную кассу. Билеты, приобретенные через интернет, возвращаются через онлайн-сервисы.

На поезда, для которых будет ограничен маршрут, полную стоимость билета можно вернуть в случае, если была отменена остановка, до которой у пассажира был проездной документ.

«Во всех остальных случаях возврат проездных документов осуществляется на общих основаниях в соответствии с «Правилами перевозки пассажиров, багажа, грузобагажа и почты железнодорожным транспортом Украины». В случае возникновения вопросов просим обращаться в контактный центр «Укрзализныци», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» прекращает международные пассажирские железнодорожные перевозки с 17 марта до завершения периода карантина, в соответствии с постановлением Кабинета министров.