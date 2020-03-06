Украинская авиация успешно прошла международную проверку ІCАО

Аудиторы отметили значительный прогресс по сравнению с результатами предыдущей проверки 2017 года.

Украина повысила уровень эффективности в организации государственной системы контроля за безопасностью полетов и управления этой системой.

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Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины со ссылкой на итоги работы миссии Международной организации гражданской авиации (ІCАО) в Украине в рамках Универсальной программы проверок контроля за обеспечением безопасности полетов.

Согласно сообщению, в период с 25 февраля по 3 марта ІCАО провела миссию в Украине с целью проверки состояния обеспечения внедрения стандартов и рекомендуемой практики (SARPs) и соблюдения обязательств Украины как члена ІCАО.

"Аудиторы миссии отметили значительный прогресс по сравнению с результатами предыдущего аудита 2017 года по внедрению в Украине стандартов и рекомендуемой практики ICAO. Сейчас показатель эффективной имплементации соответствует среднеевропейскому и значительно превышает среднемировой уровень", - цитирует пресс-служба министра инфраструктуры Владислава Криклия.

Как сообщал УНИАН, по данным Госавиаслужбы, пассажиропоток через украинские аэропорты в 2019 году вырос по сравнению с 2018 годом на 18,5% – до 24,336 миллиона человек.