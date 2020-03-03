Турки построят мост в Запорожье за 12 миллиардов гривень (фото, видео)

«Укравтодор» подписал договор с турецкой Onur по строительству моста в Запорожье. Строительство моста через Днепр в Запорожье планируется завершить за два года.

Государственное агентство автомобильных дорог Украины («Укравтодор») подписало договор с победителем тендера турецкой компанией Onur, которая будет достраивать мост через Днепр в Запорожье почти за 12 млрд грн.

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Подписание соответствующего контракта между сторонами состоялось сегодня в Кабинете министров Украины.

Как отметил перед подписанием документа премьер-министр Алексей Гончарук, данный стратегический объект инфраструктуры долгие годы был символом коррупции, и только сейчас его достройку удалось разблокировать.

«По оценкам экспертов, если не построить нормальный мост в Запорожье и не отремонтировать существующий там, может быть транспортный коллапс, город уже страдает... Мост начинали строить, украли много денег и, наконец, мы можем констатировать факт о возобновлении строительства», - сказал Гончарук.

После подписания документа присутствующий в Кабмине глава «Укравтодора» Александр Кубраков отметил, что контракт на строительство моста в Запорожье рассчитан на четыре года, однако объект рассчитывают достроить за два года.

«Мы ожидаем, что реальные работы начнутся на данном объекте уже со следующей недели, срок подписанного сегодня соглашения рассчитан на четыре года, но мы ожидаем, что строительство займет приблизительно два года. Это очень быстрый срок для такого объекта с большим количеством искусственных сооружений», - сказал Кубраков.

Он также пообещал, что финансирование данного проекта будет осуществляться вовремя, и на данный момент уже выделено 1,25 млрд грн на эти цели.

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2019 года «Укравтодор» объявил тендер на строительство моста через Днепр в Запорожье.

21 февраля «Укравтодор» сообщил, что в данном тендере победила турецкая компания Onur с предложением 11,918 млрд грн, тогда как ожидаемая стоимость закупки была 12,34 млрд грн.

Согласно проекту, длина магистрали - 9100 м, которая состоит из шести транспортных развязок, включающих 27 искусственных сооружений, в том числе два внеклассных моста с отдельными сооружениями под каждое направление движения.

26 февраля Кабмин утвердил порядок использования средств на строительство Запорожского моста и реконструкцию двух автотрасс.