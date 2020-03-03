В сети появились фото нового электромобиля Fiat

Ситикар заметно преобразился.

На французском форуме Worldscoop опубликованы фотографии нового Fiat 500e. Электрический ситикар сохранил форм-фактор и пропорции предшественника, но стал выглядеть современнее.

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Об электрической новинке Fiat нет никакой информации, поэтому можно ориентироваться на машину предыдущего поколения, которую «второй» 500e должен превзойти по всем параметрам, пишет motor.ru. Прежний электрокар выпускался с 2013 по 2017 год и оснащается одним электромотором, выдающим 113 лошадиных сил и 200 Нм крутящего момента.

Батарея на 24 киловатт-часа обеспечивала 500e пробег в 130–160 километров. По предварительной информации, у нового ситикара этот параметр вырастет как минимум вдвое, а то и вовсе составит 400 километров. Также по слухам, 500e останется единственной версией модели – от вариантов с ДВС компания вынуждена будет отказаться из-за необходимости уложиться в новые нормы вредных выбросов.

Вероятно, официальная премьера нового Fiat 500e состоится в ближайшие дни. Компания может последовать примеру родственной по альянсу FCA «Альфа Ромео» и представить электрокар в Сети.