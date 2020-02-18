Fiat приостановил производство автомобилей в Сербии из-за коронавируса

Завод в Сербии стал первым европейским предприятием, пострадавшим из-за вспышки инфекции.

Предприятие Fiat Chrysler Automobiles (FCA) в сербском городе Крагуевац приостановило выпуск модели 500L. Причина в нехватке комплектующих из Китая, поставки которых задерживаются из-за эпидемии коронавируса. Ранее сообщалось, что из-за этого может встать и российский завод Nissan.

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На заводе Fiat столкнулись с нехваткой компонентов для аудиосистемы Fiat 500L, которые возят из КНР. По предварительным данным, выпуск субкомпактвэнов будет возобновлен до конца февраля. То, что коронавирус сказался на работе европейского завода, не стало неожиданностью. Еще в начале этого месяца глава FCA Майк Мэнли допускал такую возможность – по его словам, по меньшей мере четыре китайских поставщика завода Fiat пострадали от эпидемии, пишет motor.ru.

Приостановка выпуска Fiat 500L стала первым случаем, когда нехватка комплектующих из охваченного эпидемией Китая сказалась на производстве машин на европейском предприятии. При этом первой компанией, которая объявила о режиме простоя заводов за пределами КНР, стала Hyundai – она остановила выпуск машин в Южной Корее.

Между тем, российскому заводу Nissan в Санкт-Петербурге тоже грозит простой из-за недопоставок деталей из Китая. О вероятной приостановке сборки автомобилей ранее сообщили в представительстве японской марки. А незадолго до этого Nissan предупредил об угрозе остановки работы завода на острове Кюсю, Япония, где налажена сборка минивэнов Serena для местного рынка и кроссоверов Rogue (X-Trail) для США и Канады.