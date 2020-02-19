Первая модель Kia на новой платформе: раскрыты характеристики Sorento четвертого поколения

Кроссовер Kia Sorento четвертого поколения, премьера которого состоится в Женеве, получил версию с гибридной силовой установкой и новые системы безопасности.

Компания Kia вслед за публикацией фотографий раскрыла некоторую техническую информацию о кроссовере Sorento четвертого поколения. Публичная премьера автомобиля состоится 3 марта на Женевском автосалоне.

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Sorento стал первой моделью Kia, построенной на совершенно новой платформе, которая позволила использовать компактную структуру моторного отсека, укороченные свесы кузова и увеличенную колесную базу. Длина автомобиля стала больше на 10 мм по сравнению с предшественником, тогда как размер колесной базы увеличился на 35 мм — до 2815 миллиметров. Масса кроссовера уменьшилась на 80 килограммов, пишет Autonews.

Впервые кроссовер будет доступен с гибридной силовой установкой. Она создана на базе 1,6-литровой «турбочетверки», работающей вместе с 60-сильным электромотором, который, в свою очередь, питается от блока литий-ионных аккумуляторов на 1,49 киловатт-часа. Суммарная отдача агрегатов составила 230 л. с. и 350 ньютон-метров.

Кроме того, новый Kia Sorento будет доступен с 2,5-литровым бензиновым наддувным мотором, развивающим 281 силу и 420 Н·м крутящего момента. Дизельная линейка представлена 2,2-литровым агрегатом, выдающим 202 силы и 440 ньютон-метров. Оба мотора работают в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.

Sorento стал первым автомобилем Kia, получившим новую систему предотвращения повторных столкновений: при срабатывании подушек безопасности электроника автоматически задействует тормоза для снижения риска еще одного удара после аварии.