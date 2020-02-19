Почему не Tesla: Гейтс купил электромобиль Porsche Taycan, чем разочаровал Маска

Гейтс также раскритиковал как цены на электромобили, так и то, что их пробег без подзарядки ограничен.

Илон Маск отреагировал на решение основателя Microsoft Билла Гейтса купить Porsche Taycan вместо Tesla.

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Основатель Microsoft в интервью одном из YouTube-каналов рассказал о недавно купленным электромобиле Porsche Taycan Turbo S, назвав его "очень, очень крутым", но раскритиковал как цены на электромобили (его авто стоит от $185 тыс.), так и то, что пробег электромобилей без подзарядки ограничен, а скорость зарядки никак не может сравниться со скоростью заправки автомобилей с бензиновым двигателем, пишет ТСН.

По словам Гейтса, автомобильная промышленность является "самой многообещающей" относительно предотвращения изменения климата, так как может много сделать для уменьшения выбросов.

"Если нужно назвать одну компанию, которая находится в авангарде, то это, конечно, Tesla", - сказал Билл Гейтс.

В свою очередь, глава американской компании Tesla Илон Маск отреагировал на покупку спортивного электромобиля Porsche Taycan Гейтсом. Отвечая в Twitter на вопрос подписчиков, почему миллиардер приобрел не электромобиль Tesla, Маск отметил: "Мои беседы с Гейтсом были разочарованием (если честно)".

My conversations with Gates have been underwhelming tbh — Elon Musk (@elonmusk) February 18, 2020

В агентстве Bloomberg заявили, что Маск не впервые критикует других миллиардеров. Ранее он критически отозвался о основателе Facebook Марка Цукерберга, поставив под сомнение его понимание рисков искусственного интеллекта. Также Маск назвал Джеффа Безоса "подражателем", после того как последний начал работу над проектом спутника, который мог бы конкурировать с космической программой компании Маска SpaceX.