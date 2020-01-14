Маск анонсировал "говорящие" электромобили Tesla (видео)

Маск показал видео, на котором электромобиль Tesla Model 3 обращается к прохожему с фразой «Не стой там столбом, запрыгивай».

Основатель компании Tesla Илон Маск анонсировал появление электрокаров компании, которые «умеют говорить».

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Соответствующе объявление СЕО автопроизводителя сделал в Twitter.

«Tesla скоро будут разговаривать с людьми, если вы хотите. Это реально», — написал Маск.

К твиту он прикрепил короткое видео, на котором электромобиль Tesla Model 3 обращается к прохожему с фразой «Не стой там столбом, запрыгивай».

Звук, скорее всего, звучит из специальных динамиков, которые расположены на днище передней части авто, чтобы оповещать пешеходов о своем приближении на высоких скоростях.