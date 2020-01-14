Маск анонсировал "говорящие" электромобили Tesla (видео)
18:17, 14 января 2020Транспорт
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Маск показал видео, на котором электромобиль Tesla Model 3 обращается к прохожему с фразой «Не стой там столбом, запрыгивай».
Илон Маск / REUTERS
Основатель компании Tesla Илон Маск анонсировал появление электрокаров компании, которые «умеют говорить».
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Соответствующе объявление СЕО автопроизводителя сделал в Twitter.
«Tesla скоро будут разговаривать с людьми, если вы хотите. Это реально», — написал Маск.
К твиту он прикрепил короткое видео, на котором электромобиль Tesla Model 3 обращается к прохожему с фразой «Не стой там столбом, запрыгивай».
Звук, скорее всего, звучит из специальных динамиков, которые расположены на днище передней части авто, чтобы оповещать пешеходов о своем приближении на высоких скоростях.
Teslas will soon talk to people if you want. This is real. pic.twitter.com/8AJdERX5qa— Buff Mage (@elonmusk) January 12, 2020
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