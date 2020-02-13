Tesla отзывает 15 тысяч электромобилей из-за заводского брака

В ремонт направят 15 тысяч кроссоверов, проданных в США и Канаде.

Компания Tesla объявила об отзыве 15 тысяч кроссоверов Model X, при производстве которых могла быть допущена ошибка. Речь идет о неисправности в рулевой системе, из-за которой у водителя могут возникнуть трудности с управлением, что повышает риск аварии.

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The New York Times со ссылкой на Национальное управление по безопасности движения автотранспорта США и Министерство транспорта Канады уточняет, что ремонтная кампания затрагивает электромобили, выпущенные в 2016 году, но не позже середины октября. Обнаруженная неисправность характерна и для других моделей бренда – по аналогичной причине в 2018 году отзывали 123 тысячи экземпляров Model S, пишет motor.ru.

В 2017 году 50 тысячам Model S и Model X понадобилась проверка из-за возможного дефекта электрического стояночного тормоза. Под отзыв попали электрокары, собранные в период с февраля по октябрь 2016 года. В компании тогда заявили, что неисправность вызвана некачественными деталями от поставщика, которые могут помешать стояночному тормозу разблокировать колеса. Однако ни одного несчастного случая из-за этой проблемы зафиксировано не было.

В разные годы Tesla проводила отзывы электромобилей из-за неисправных кресел Model X, дефектных замков ремней безопасности и взрывающихся подушек безопасности Takata.