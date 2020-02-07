Tesla удаленно отключила Autopilot на Model S после вторичной продажи авто

Самое интересно, что Autopilot был включен, когда дилер купил автомобиль, и опция была заявлена, когда автомобиль был продан новому владельцу.

Tesla удаленно отключила функции помощи водителю после вторичной перепродажи Model S.

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Об этом сообщил портал ITC.ua.

"Производитель объяснил это тем, что новый владелец, который купил автомобиль у стороннего дилера (тот в свою очередь приобрел машину на аукционе, проведенном Tesla) "не заплатил" за Autopilot и, следовательно, не имеет права использовать", - говорится в сообщении.

Самое интересно, что Autopilot был включен, когда дилер купил автомобиль, и опция была заявлена, когда автомобиль был продан новому владельцу. То есть, это весьма спорная ситуация, которая создает важный прецедент и заставляет задуматься о другой стороне монеты беспроводных обновлений программного обеспечения в транспортных средствах.

Отмечается, что автомобили, которые сразу продаются с аппаратными усовершенствованиями, такими как полный привод или продвинутый адаптивный круиз-контроль, не теряют эти функции при перепродаже на вторичном рынке. Но автомобили Tesla не зря называют гаджетами на колесах - их способность получать обновления, добавляющие самые разны новые возможности, до сих пор остается ключевым отличием и преимуществом автомобилей бренда. Но Tesla может не только дистанционно добавлять новые возможности, но и отбирать.

"Владелец оговариваемой Model S (источник называет его Алек) приобрел автомобиль в декабре прошлого года. Дилер купил автомобиль месяцем ранее на аукционе Tesla, причем функции Enhanced Autopilot и Full Self Driving Mode входили в пакет, сообщает ресурс Jalopnik, который просмотрел договор купли-продажи транспортного средства", - подчеркивает издание.

После этого дилер выставил Model S на продажу, рекламируя обе возможности. Но Tesla, не поставив дилера в известность, самостоятельно провела программный "аудит" автомобиля после его продажи и отключила обе функции в декабрьском обновлении. В итоге когда Алек забрал автомобиль 20 декабря, этих заявленных продавцом возможностей не оказалось.

Обратившись в службу поддержки Tesla, Алек получил неутешительный ответ:

"Tesla недавно обнаружила несколько случаев ошибочной настройки [подключения] версий Autopilot для клиентов без внесения должной оплаты. С тех пор был проведен аудит для исправления этих ошибочных действий. Ваш автомобиль является одним из транспортных средств, которые по ошибке получили настройку Autopilot. Мы просмотрели историю ваших покупок, и, к сожалению, оплата Full-Self Driving в ней отсутствует. Приносим извинения за путаницу. Если вы по-прежнему заинтересованы в получении этих дополнительных функций, мы можем начать процесс приобретения обновления". Служба поддежки Tesla.

Общая стоимость функций Enhanced Autopilot и Full Self Driving Mode, которые должны были оставаться активными в Model S, составляет около 8 тысяч долларов. Герой новости заплатил за машину, предполагая, что эти функции включены в цену автомобиля. Теперь Tesla говорит, что Алек должен заплатить за эти функции, чтобы их снова включить. То есть, ситуация весьма спорная и неприятная. И, как отмечалось выше, она поднимает определенный вопросы, связанные с обновлениями машин по воздуху.