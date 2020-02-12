Ночью из-за сообщения о "минировании" задержалось движение 13 поездов: УЗ подсчитала ущерб

Для проверки пришлось эвакуировать сотни пассажиров, в том числе маленьких детей.

Минувшей ночью из-за ложного сообщения о минировании поезда задержались в движении более десятка других.

Как сообщает пресс-служба "Укрзализныци", неизвестный сообщил о минировании поезда "Трускавец - Днепр". Из-за этого задержалось движение 13 других поездов. Задержки составляли от 15 минут до полутора часов.

"Сегодня в 03:15 по станции Городище пассажирский поезд № 42 сообщением Трускавец - Днепр был остановлен. Дежурная по вокзалу станции им. Т. Шевченко получила информацию, что на горячую линию 102 позвонил неизвестный и сообщил о минировании этого поезда. 700 пассажиров поезда (среди которых маленькие дети) среди ночи были оперативно эвакуированы. Эти люди из-за злой шутки злоумышленника три часа под дождем были вынуждены ждать разрешения продолжить путешествие", - говорится в сообщении.

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После проведения проверки информация о минировании не подтвердилась и поезд двинулся дальше по маршруту.

В УЗ уже назвали сумму нанесенного из-за инцидента ущерба - она составляет почти 60 тысяч гривень.

Как сообщал УНИАН, на Сумщине мужчина "заминировал" мост из-за того, что ему все надоело.