"Киевпассервис" снова попробуют "пустить с молотка" 4 марта

Стартовая цена составляет 195,9 миллиона гривень.

Фонд государственного имущества Украины назначил на 4 марта аукцион по продаже 99,99% акций акционерного общества "Киевпассервис", сообщает пресс-служба ФГИУ.

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"Стартовая цена государственного пакета акций "Киевпассервиса" составляет 195,9 миллиона гривень, что относит этот объект к малой приватизации, но уверен, что из-за значительного спроса он будет продан по цене, соответствующей большой приватизации", - цитирует заместителя Фонда госимущества Тараса Елейко пресс-служба ФГИУ.

В собственности АО "Киевпассервис" находится шесть автостанций в Киеве. Общая площадь зданий и сооружений составляет 6252 квадратных метра. Площадь земельных участков (в т.ч. асфальтовых площадок) всех автостанций Киева достигает 49881 квадратный метр.

В Киевской области в собственности АО "Киевпассервис" находится 18 автостанций. Общая площадь зданий и павильонов составляет 8735 квадратных метров. Площадь земельных участков - 65 393 квадратных метра.

"Среди условий продажи главным является сохранение основных видов деятельности - вспомогательное обслуживание наземного транспорта и деятельности автостанций в Киеве в течение 5 лет и в течение 15 лет - в Киевской области. При этом, в случае решения покупателем вопроса о передаче или продаже определенной автостанции в коммунальную собственность соответствующей территориальной общины, указанное условие относительно этой автостанции считается выполненным с момента такой передачи или продажи", - сказано в сообщении.

Аукцион по продаже пакета акций предприятия состоится через систему "Прозорро.Продажи".

Как сообщал УНИАН, Министерство инфраструктуры передало на приватизацию в ФГИУ госпредприятие "Киевпассервис" в начале ноября 2015 года.

Изначально аукцион по продаже госпакета акций "Киевпассервиса" должен был состояться еще 14 августа прошлого года.