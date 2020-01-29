В КГГА заявили об очередном увеличении стоимости реконструкции Шулявского моста

В КГГА ожидают заключения Госстройэкспертизы относительно скорректированного проекта реконструкции Шулявского путепровода, после чего станет понятна его окончательная стоимость.

Власти Киева заявили об очередном увеличении стоимости проекта реконструкции транспортной развязки возле станции метро «Шулявская».

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской госадминистрации со ссылкой на первого заместителя председателя КГГА Николая Поворозника.

По его словам, в ходе выполнения строительно-монтажных работ на Шулявском путепроводе произошли значительные изменения в проектных решениях, что повлияло на стоимость проекта.

Поворозник сообщил, что сейчас власти столицы ожидают экспертного заключения ГП «Укргосстройэкспертиза» относительно скорректированного проекта реконструкции, после получения которого станет известна общая сумма работ на объекте.

«К примеру, это увеличение количества буронабивных свай (со 113 единиц до 190), обустройство дополнительной камеры для переустройства инженерных сетей на подходах к эстакаде, внесение изменений в проектное решение по подпорной стенке с ул. Гетьмана, которые позволили обеспечить беспрепятственный проезд автотранспорта. Это же касается и переустройства инженерных сетей и искусственных сооружений на проспекте Победы. Для удобства всех участников движения, и чтобы не создавать пробки, специалисты строили шахты под просп. Победы закрытым методом без перекрытия движения транспорта по проспекту. Кроме того, возникли дополнительные расходы на реконструкцию прилегающих улиц и улиц, по которым организованы пути объезда, и происходят переустройства сетей, относящихся к данному проекту. На этих участках проектом был предусмотрен капитальный ремонт. Однако нагрузка на эти улицы превысила все ожидания и расчеты в проекте», - заявил чиновник.

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По его словам, возникла необходимость в расширении улиц с устройством ливневой канализации и тому подобное.

«В связи с плотной застройкой и непосредственной близостью к метрополитену, пришлось корректировать перекладку газопровода, сетей водоснабжения и водоотвода, ливневой канализации, электроснабжения, наружного освещения, связи, контактных сетей и тому подобное. Еще одним фактором стало принятие новых строительных норм, согласно которым в подземных переходах вместо двух лифтов будут оборудованы четыре. Все эти работы и стали причиной корректировки проекта реконструкции», - сказал Поворозник и отметил, что об окончательных изменениях проекта можно будет говорить только после получения экспертного заключения.

Он напомнил, что летом из-за изменения стоимости металлоконструкций балок пролетных строений, металлических конструкций обрешеток опор и с ростом заработной платы работникам столичных коммунальных предприятий сметная стоимость проекта реконструкции была увеличена. Соответствующая проектная документация утверждена экспертным отчетом ГП «Укргосстройэкспертиза».

«Мы работаем прозрачно и готовы предоставлять все документы и контролирующим, и правоохранительным органам. Во избежание каких-либо манипуляций вокруг реконструкции Шулявского путепровода мы открыты для общения», - подчеркнул представитель КГГА.

Также он напомнил, что Киевсовет принял решение о выкупе недвижимого имущества, находящегося в частной собственности - цеха №5 АО «Первый киевский машиностроительный завод».

«Сейчас мы ожидаем оценку стоимости здания цеха, которую проведет сертифицированный эксперт. После этого мы сможем выкупить имущество, снести его и продолжить реконструкцию путепровода. Соответствующие средства заложены в проектной документации. Более того, нам удастся «приобрести» это имущество в счет долга перед городом АО «Первый киевский машиностроительный завод», возникшего в результате аренды земли, которая является собственностью города», - заявил Поворозник.

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Как сообщал УНИАН, реконструкция Шулявского моста началась весной 2019 года.

Проектом предусмотрено строительство транспортной развязки в форме неполного листа клевера - моста с тремя съездами.

По оценкам специалистов, после реконструкции моста его пропускная способность должна увеличиться на 20%.

28 декабря 2019 года завершили первую очередь работ - открыли проезд непосредственно по реконструированному Шулявскому мосту.

Продолжаются работы по обустройству съездов.

Общая стоимость реконструкции развязки изначально составляла 830,12 млн грн, продолжительность строительства - 17 месяцев.