Лещенко возглавил созданный набсоветом "Укрзализныци" антикоррупционный комитет

Членами данного комитета стали Адомас Аудицкас и Андерс Ослунд.

Наблюдательный совет акционерной компании "Укрзализныця" решил образовать Комитет по вопросам комплаенса и антикоррупции, который возглавил бывший народный депутат Украины, журналист Сергей Лещенко.

Читайте такжеПравительство создало рабочую группу для обсуждения сотрудничества «Укрзализныци» с Deutsche Bahn

В пресс-службе "Укрзализныци" сообщили, что соответствующее решение набсовет компании принял на своем заседании 23 января.

"Комитет будет наблюдать за тем, какие усилия прилагает компания для обучения руководства и работников этическому поведению при ведении деятельности и какие - для усиления борьбы с коррупцией", - отмечается в сообщении.

Согласно сообщению, членами данного комитета стали Адомас Аудицкас и Андерс Ослунд.

«С созданием этого специализированного комитета, который в своем роде является первым среди государственных предприятий, мы подчеркиваем, что противодействие коррупции и комплаенс являются первоочередными задачами для наблюдательного совета "Укрзализныци". Это даст нам возможность системно следить, как компания работает в этом направлении, а также ускорить крайне необходимые улучшения в этом вопросе", - цитирует пресс-служба председателя набовета "Укрзализныци" Шевки Аджунера.

Как сообщал УНИАН, в конце декабря 2019 года Кабинет министров Украины назначил новыми членами наблюдательного совета «Укрзализныци» журналиста Сергея Лещенко, а также советника министра инфраструктуры, председателя набсовета страховой компании "Крона" Олега Журавлева.

"Укрзализныця" - акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, которые не подлежат приватизации.