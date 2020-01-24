Гончарук назвал дату подписания дорожной карты с немецким Deutsche Bahn

Премьер-министр подчеркнул, что через это решение Украина хочет получить инвестиции и партнерство с глобальной компанией, к которой есть доверие.

Правительство Украины 5 февраля подпишет дорожную карту с немецким железнодорожным перевозчиком Deutsche Bahn о планах сотрудничества с «Укрзализныцей» в этом году. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук на брифинге.

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«С Deutsche Bahn мы ведем переговоры о подписании стратегического партнерского соглашения. Это соглашение может быть наполнено множеством смыслов. На 5 февраля запланировано подписание дорожной карты о том, что будет происходить в этом году. Детали я озвучу позже», - сказал он.

Гончарук подчеркнул, что, благодаря этому решению, Украина хочет получить инвестиции и партнерство с глобальной компанией, к которой есть доверие.

«У этой компании есть доступ к дешевым ресурсам, есть уникальный опыт управления подобными проектами, и она является синонимом эффективности в Европе», - отметил он.

В этой связи Гончарук добавил, что «Укрзализныця» также должна стать образцом эффективности.

«Состояние, в котором находится «Укрзализныця», желает быть лучше. Мы не можем с этим мириться. Поэтому Deutsche Bahn может быть для нас серьезным и надежным партнером», - подчеркнул премьер.

Как сообщал УНИАН, 22 января Гончарук заявил о подписании меморандума о взаимопонимании, который предусматривает оказание услуг по реформированию управленческих механизмов государственной компании «Укрзализныця». При этом он добавил, что сотрудничество не предусматривает потерю контроля государства над компанией, поскольку немецкие специалисты будут работать над реформированием управленческих механизмов «Укрзализныци».

А уже 23 января во время украинского завтрака на экономическом форуме в Давосе (Швейцария) Гончарук заявил, что правительство хочет отдать "Укрзализныцю" компании Deutsche Bahn в управление на 10 лет.

Сегодня, 24 января, на своей странице в социальной сети Facebook Гончарук сообщил, что сотрудничество с Deutsche Bahn не предполагает продажи или концессии «Укрзализныци». Таким образом премьер развеял слухи, источником которых он сам и выступил.

Справка УНИАН. Deutsche Bahn AG - один из крупнейших ж/д операторов Европы. Ежегодно перевозит около 4,6-4,8 млрд пассажиров и 270-290 млн тонн грузов. В структуру холдинга входит более 300 различных подразделений и отдельных предприятий. Компания проводит активную политику по расширению своего бизнеса в Европе, постоянно инвестирует в покупку новых компаний и расширению деятельности.

Выручка Deutsche Bahn в 2018 году - 44 млрд евро, EBITDA - 4,7 млрд евро, прибыль 542 млн евро.

"Укрзализныця" - акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, которые не подлежат приватизации. Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии.