В Deutsche Bahn не собираются управлять "Укрзализныцей"

По информации немецкой стороны, именно об этом говорится в соглашении, которое подписали накануне в Давосе.

Национальный немецкий оператор железнодорожных перевозок Deutsche Bahn не планирует брать в управление украинскую «Укрзализныцю».

Читайте такжеУкраина будет сотрудничать с крупнейшим железнодорожным оператором Германии: подписали меморандумОб этом сообщили в пресс-службе компании, пишет DW.

«DB Engineering & Consulting – консалтинговая компания в составе Deutsche Bahn, что работает над проектами в сферах инфраструктуры, мобильности и транспорта – будет консультировать и поддерживать «Укрзализныцю» в предпринимательских и технических вопросах», – говорится в ответе немецкой компании.

Именно об этом, по информации немецкой стороны, говорится в «предварительном соглашении», подписанном 22 января в Давосе, где проходит Всемирный экономический форум.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что правительство хочет отдать «Укрзализныцю» Deutsche Bahn в управление на 10 лет.