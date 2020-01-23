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В Deutsche Bahn не собираются управлять "Укрзализныцей"

16:06, 23 января 2020
Транспорт
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Иллюстрация REUTERS

Читайте такжеУкраина будет сотрудничать с крупнейшим железнодорожным оператором Германии: подписали меморандумОб этом сообщили в пресс-службе компании, пишет DW.

«DB Engineering & Consulting – консалтинговая компания в составе Deutsche Bahn, что работает над проектами в сферах инфраструктуры, мобильности и транспорта – будет консультировать и поддерживать «Укрзализныцю» в предпринимательских и технических вопросах», – говорится в ответе немецкой компании.

Именно об этом, по информации немецкой стороны, говорится в «предварительном соглашении», подписанном 22 января в Давосе, где проходит Всемирный экономический форум.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что правительство хочет отдать «Укрзализныцю» Deutsche Bahn в управление на 10 лет.

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