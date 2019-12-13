АМКУ обязал правительство отменить льготы для аэропорта "Борисполь"

Приказ Мининфраструктуры устанавливает единичную ставку платы за услуги по аэронавигационному обслуживанию на подходе и в районе аэродрома в размере 210 евро для «Борисполя» и 411 евро для всех остальных аэропортов страны.

Антимонопольный комитет обязал правительство отменить льготы для аэропорта «Борисполь», которые предоставило Министерство инфраструктуры Украины. Об этом сообщила пресс-служба комитета.

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«Тщательно проанализировав ситуацию, сложившуюся на рынке авиационных перевозок, Комитет обязал Мининфраструктуры внести изменения в приказ от 04 июня 2019 года № 415, устранив дискриминационные условия по предоставлению отдельным субъектам хозяйствования льгот или других преимуществ, которые ставят их в привилегированное положение по отношению к конкурентам», - говорится в сообщении.

Отмечается, что приказ Мининфраструктуры устанавливает единичную ставку платы за услуги по аэронавигационному обслуживанию на подходе и в районе аэродрома в размере 210 евро для международного аэропорта «Борисполь» и в размере 411 евро для всех остальных аэропортов страны.

«Последствиями установления таких ставок могут быть увеличение стоимости перелетов на внутренних и международных рейсах для тех аэропортов страны, для которых установлена ставка в два раза больше, чем для аэропорта «Борисполь». Авиакомпании не будут заинтересованы в осуществлении авиаперевозок в другие международные аэропорты Украины, кроме «Борисполь». В частности, это касается аэропорта «Киев» (Жуляны), который находится в пределах одного с аэропортом «Борисполь» Киевского авиационного узла. Уменьшится количество авиарейсов в другие аэропорты Украины, кроме аэропорта «Борисполь», у которого, наоборот, произойдет увеличение авиарейсов»», - подчеркнули в пресс-службе.

Отмечается, что действия Мининфраструктуры, заключающиеся в издании приказа, которым установлена для одного аэропорта вдвое меньшая ставка, чем для всех остальных аэропортов страны, содержат признаки нарушения законодательства о защите экономической конкуренции в виде антиконкурентных действий органа власти, заключающихся в предоставлении отдельным субъектам ведения хозяйства льгот или других преимуществ, которые ставят их в привилегированное положение относительно конкурентов, что может привести к ограничению конкуренции.

Как сообщал УНИАН, 4 июня 2019 года Министерство инфраструктуры Украины утвердило приказ «Об установлении Ставок платы за услуги аэронавигационного обслуживания воздушных судов в воздушном пространстве Украины».