Во Львове дорожает проезд в транспорте: обменять старые неиспользованные билеты можно до 22 января

С 15 января львовяне будут платить за проезд в электротранспорте 6 грн, а у водителя билет будет стоить 7 грн.

С 15 до 22 января неиспользованные старые билеты можно обменять с доплатой на ул. Сахарова, 2.

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Об этом сообщила пресс-служба Львовского городского совета. Со среды, 15 января, вступит в действие новый тариф разовой поездки в трамваях и троллейбусах. Неиспользованные старые билеты можно будет обменять с доплатой в отделе сборов предприятия по адресу: город Львов, ул. Сахарова 2, с 15 до 22 января 2020 года.

"С 15 января изменяется также размер штрафа за безбилетный проезд, который составит 120 грн. Пассажиры имеют право обменять заранее купленные билеты на актуальные с доплатой в отделе сборов ЛКП "Львовэлектротранс" по адресу: г. Львов, ул. Сахарова, 2. Осуществить обмен можно с 15 до 22 января 2020 года", – сообщили в ЛКП "Львовэлектротранс".

С 15 января стоимость разовой поездки в трамваях и троллейбусах составит:

если билет приобретен в киоске или через электронные приложения (QR-коды приват 24, SMS билеты, билеты Bluetooth, терминалы самообслуживания EasyPay) обычный – 6 грн, льготный – 3 грн.

если билет приобретен у водителя – обычный – 7 грн, льготный – 3 грн 50 коп.

Цена билета для перевозки багажа – 7 грн.

Тариф на проездные билеты пока не меняется и составляет 160 грн на 30 дней и 420 грн на 90 дней, а пассажиры льготных категорий продолжат пользоваться электротранспортом бесплатно.

10 января исполком Львовского горсовета принял решение поднять стоимость проезда в трамваях и троллейбусах. Следовательно, с 15 января львовяне будут платить за проезд в электротранспорте 6 грн, а у водителя билет будет стоить 7 грн.