Киевский метрополитен: система е-билета временно не работает

Пассажиров призывают воспользоваться альтернативным видом оплаты.

"Киевский метрополитен" предупреждает, что система е-билета временно не работает.

Об этом КП "Киевский метрополитен" сообщает в Facebook.

"Оператор КП "ГИВЦ" занимается решением вопроса. Просим воспользоваться альтернативным видом оплаты. Приносим извинения за неудобства", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, 4 сентября директор Департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА Юрий Назаров заявил, что с 1 ноября в столице планируется прекратить продажу бумажных билетов в наземном транспорте, в метрополитене - жетонов и зеленых бесконтактных карточек.

22 октября в Департаменте информационно-коммуникационных технологий КГГА сообщили, что полный переход на единый электронный билет для расчета за проезд в общественном транспорте Киева отложили на следующий год.

26 октября мэр Киева Виталий Кличко внес изменения в распоряжение №1934 от 26 октября 2018 года "О введении в опытную эксплуатацию автоматизированной системы учета оплаты проезда в городском пассажирском транспорте города Киева независимо от формы собственности", согласно которым перенесено на 1 апреля 2020 года полный переход оплаты проезда в общественном транспорте е-билетами.