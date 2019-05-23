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Украинцам предложат оплачивать проезд по Bluetooth

16:09, 23 мая 2019
Транспорт
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Первый город услуги - Львов / фото УНИАН

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 Об этом представители компании сообщили на стенде в ходе iForum, передает liga.net.

Чтобы оплатить проезд, пассажир должен установить себе приложение, подвязать платёжное средство, зайти в трамвай/троллейбус и нажать на смартфоне кнопку оплатить.

Установленный в трамвае Bluetooth датчик будет фиксировать, что пассажир зашел в транспорт и показывать ему уведомление на экране смартфона.

В планах компании запустить оплату проезда по Bluetooth  в автобусах Ивано-Франковска в ближайшее время. А потом в других городах - Днепр, Тернополь.

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Теги: #Львов#общественный транспортпогода во Львове