Украинцам предложат оплачивать проезд по Bluetooth

Чтобы оплатить проезд, пассажир должен установить себе приложение, подвязать платёжное средство, зайти в трамвай/троллейбус и нажать на смартфоне кнопку оплатить.

Компания EasyPay 30 мая запускает в электротранспорте Львова (все трамваи и троллейбусы) оплату проезда с помощью Bluetooth.

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Об этом представители компании сообщили на стенде в ходе iForum, передает liga.net.

Чтобы оплатить проезд, пассажир должен установить себе приложение, подвязать платёжное средство, зайти в трамвай/троллейбус и нажать на смартфоне кнопку оплатить.

Установленный в трамвае Bluetooth датчик будет фиксировать, что пассажир зашел в транспорт и показывать ему уведомление на экране смартфона.

В планах компании запустить оплату проезда по Bluetooth в автобусах Ивано-Франковска в ближайшее время. А потом в других городах - Днепр, Тернополь.